Речь о "снеге по колено" пока не идет.

С середины ноября в Украине уже ожидаются снег и гололедица. Об этом в комментарии УНИАН сказала Вазира Мартазинова, главный научный сотрудник отдела физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли в ноябре уже следует ожидать снега в Украине, она отметила, что может быть не только мокрый снег, но и гололедица.

"Ноябрь будет холоднее, чем декабрь. Это предзимье, потому что. И вот это вот предзимье - оно всегда бывает холоднее. А декабрь у нас будет теплее. Он будет другого характера", - сказала Мартазинова.

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На уточнение, когда именно в ноябре стоит ожидать снега, она отметила, что речь идет о середине месяца.

Говоря о том, с какой стороны Украины зайдет снег, Мартазинова рассказала: "Все процессы, которые с сильными осадками, они обходят нашу территорию. Потому что над нами на высоте находится область высокого давления. Все процессы с Европы, которые будут там проходить с активными осадками, - нас они практически могут касаться только северо-западных областей. Житомирскую, немножко Киевскую могут захватить. И дальше все эти процессы поднимаются над Украиной, и дальше опускаются за нами".

На вопрос о мокром снеге с середины месяца, эксперт подчеркнула, что это не будет "снег по колено":

"Это будут слабые, это будут незначительные осадки, но в виде снега. А до этого могут быть в виде мокрого снега. И это очень плохо, потому что в виде мокрого снега оно будет что давать? Замерзание на почве. То есть это гололедица может оказаться… Это во второй половине месяца".

Так, добавила она, "все очень активные процессы идут со второй половины месяца, с начала прям второй половины месяца".

Погода 6 ноября - прогноз

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 6 ноября в Украине будет холодно, местами еще будет сильный ветер и пройдут дожди с мокрым снегом.

В частности, по ее данным, ближайшей ночью ожидается от +3 до -3 градусов, а в течение дня 6 ноября воздух прогреется до +6...+11 градусов. Только на Закарпатье и на юге будет несколько теплее, до +10...+13 градусов.

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