В лесах Киева обустроили более 40 зон отдыха (карта)

В КГГА рассказали, что на территории зон отдыха есть лесная мебель, сформированное место для костра, накрытия от непогоды, а локации ограждены минерализованными полосами.

На территории трех столичных лесопарковых хозяйств обустроена 41 зона для отдыха с необходимым инвентарем.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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По словам и. о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александра Савченко, на территории зон отдыха есть лесная мебель, сформированное место для костра, накрытия от непогоды, а локации ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара лесные насаждения.

«Напоминаем киевлянам и гостям города, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено действующим законодательством», - отметил Савченко.

Также он напомнил, что с 17 апреля действует закон, которым ужесточена административная ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесу, соответствующие изменения внесены в статью 77 КоАП.

«Так, нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет за собой штраф для граждан от 1530 до 4590 грн и на должностных лиц - от 4590 до 15300 грн. Ранее штраф для граждан составлял от 85 до 255 грн, а для должностных лиц - до 850 грн. Поэтому призываю всех беречь лес, потому 32 тысячи гектаров городских лесов являются важной составляющей экологического баланса Киева», - отметил Савченко.

В КГГА обратились к посетителям зон отдыха с просьбой соблюдать карантинные правила: отдыхать небольшими группами до 10 человек, надевать защитные маски и использовать антисептики.

Карта зон отдыха обнародована на сайте «Киевзеленстроя» по ссылке http://kievzelenbud.com/maps/zony-vidpochynku/.

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