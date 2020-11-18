Под угрозой оказались не только отпуска и удовольствие от катания на лыжах и сноубордах, а целые экономики горных регионов.

В 2020 году сезон лыж начался так же, как он закончился в 2019-м - карантином из-за коронавируса. В марте, когда инфекция начала распространяться по миру, курорты в Альпах и Колорадо стали ранними рассадниками COVID-19. Это привело к массовому распространению вируса среди гостей и перевозки его в десятки стран.

Читайте такжеСтало известно, какие зарубежные направления украинцы чаще всего выбирают для зимнего отдыха 2020Об этом пишет Bloomberg, предлагая "перескочить" в конец октября. В то время курорты Австрии уже прошли через утомительный процесс остановки и запуска подъемников из-за правительственных распоряжений, нацеленных сдержать вторую волну коронавируса в Европе.

Все это закладывает основу для самого драматического и непредсказуемого горнолыжного сезона за последние времена. Обстоятельства давят на индустрию, которая приносит 54 миллиарда долларов ежегодно только Франции и США. В других частях Европы, таких как Тирольские Альпы, на горнолыжные курорты приходится 18% местной экономики.

Подъемы и спуски с гор на лыжах, сноубордах или в снегоступах теоретически соответствуют требованиям социального дистанцирования. А маски нужны как для того, чтобы согреться, так и для защиты здоровья. Но гостеприимство горной культуры, которая включает все: от обедов в уютных горных хижинах до ярких баров на горнолыжных курортах - не совместимо с временами пандемии COVID-19.

Читайте такжеЗакарпатье без снега. Можно ли в Украине найти активный зимний отдыхПоэтому операторы лыжных курортов надеются, что достаточное количество людей приедет только ради снега. И это при условии, что они смогут безопасно доехать, а "матушка природа" даст снег. Лыжники же размышляют над тем, что поездка в горы им принесет: удовольствие от отпуска или заражение коронавирусом. Вряд ли кто-то сможет дать точный ответ на этот вопрос до весны.

Даже без пандемии COVID-19 индустрия зимних курортов страдала от неопределенности, которая с годами только усиливалась. А все из-за климатических изменений. Снегопадов становится все меньше. Из-за этого лыжный сезон становится короче. А курортам приходится тратить все больше на дорогую инфраструктуру для поддержания искусственного снежного покрова.

Лыжникам нужна гарантия, что купленный билет на подъемник не превратится в выброшенные на ветер деньги. Поэтому большинство компаний будут предлагать клиентам с купленными сезонными пропусками специальные страховые полисы, которые будут возмещать неиспользованные дни закрытия из-за COVID-19. Однако, желающих покататься на лыжах в этом году, скорее всего, будет мало. Не в последнюю очередь так произойдет из-за закрытых границ, которые сдерживают туристов. Потери из-за еще одной плохой для бизнеса зимы могут быть очень тяжелыми.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, должны ли украинцы проходит тесты на COVID-19 после возвращения из-за границыСогласно исследованию Университета Нью-Гемпшира, проведенному совместно с компанией спортивных товаров REI, сокращение наплыва лыжников в бесснежную зиму выливалось в убытки на уровне миллиарда долларов, а также в потерю 17400 рабочих мест. И это только в США. Как такая динамика ударит по другим странам, трудно подсчитать.

Во всем мире доходы на миллиарды долларов и сотни тысяч рабочих мест поставлены под угрозу в ряде секторов: от отелей до ресторанов и магазинов спортивных товаров. В итоге не только удовольствие от зимних развлечений сейчас оказалось на "тонком льду". Под угрозой все горные города и села на планете.

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Перевод: Лесь Дымань