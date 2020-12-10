Елку зажгут традиционно 19 декабря.

В столице уже украсили главную елку страны на Софийской площади.

Повесили гирлянды и уже даже частично нарядили игрушками, говорится в сюжете ТСН.

Совы и белки и не только — на праздничном дереве можно будет увидеть едва ли не всех представителей лесной флоры и фауны. А вот само дерево в этом году искусственное. Читайте такжеДух Рождества в итальянской столице: в Риме торжественно зажгли елку (видео)

Что известно о главной елке страны на Софийской площади

Елка в центре Киева обойдется почти в три миллиона гривень. Это без украшений и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.

Гирлянды будут образовывать над елкой купол. Отвечающие за установку главной елки страны, уверяют — будет будто звездное небо.

Игрушек, которыми украсят елку, всего будет около полутора тысяч единиц. Некоторые отливали в специальных формах.

Также возле елки будет гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

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Автор: Ольга Робейко