Именно эта страна по мнению специалистов сохранила статус благоприятного места для купания – качество воды на 100% пляжей республики признан "отличным".

Международные эксперты проверили водоемы и пляжи Европы в начале летнего сезона. Республику Кипр назвали страной с чистейшим морем.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Европейское агентство по охране окружающей среды, эксперты оценили чистоту воды в разных регионах. Они отметили, что островное государство сохранило статус благоприятного места для купания – качество воды на 100% пляжей республики признан "отличным".

Высокие баллы также получили за чистые водоемы:

Австрия – 97,7%

Греция – 97,1%

Мальта - 96,6%

Хорватия – 95,1%.

За ними следовали Германия (89,9%), Италия (88,6%), Испания (88,5%), Бельгия (79,7%) и Франция (77,5%).

Согласно правилам ЕС, места для купания, которые пять лет подряд классифицировались как "бедные" подвергаются постоянному запрету.

Также сообщили, что минимальные требования к качеству воды соблюдены в 93% прибрежных зон Европы.

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Автор: Виктория Гордиенко