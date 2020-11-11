Проект представляет собой гибрид яхты и отеля, а его дизайн будет напоминать «стеклянную лодку», которая будет приводиться в движение валовыми двигателями.

В Дубае появится новый роскошный плавучий дворец под названием Sea Palace Floating Resort. Он будет представлять собой фешенебельный отель на воде, окруженный шестью не менее роскошными подвижными плавающими виллами.

Читайте такжеВ Дубае возобновляет работу одна из самых популярных туристических локацийСтоимость строительства этого отеля составляет 600 млн дирхамов ($164 млн). В настоящее время готовность курорта к сдаче в эксплуатацию оценивается в 65%. Строительство ведется в прибрежных водах Дубая, напротив района Dubai Marina.

Проект представляет собой гибрид яхты и отеля, а его дизайн будет напоминать «стеклянную лодку», которая будет приводиться в движение валовыми двигателями. Оснащенный гидравлической системой, отель будет устойчиво держаться на волнах. Один из плавучих домов под названием «Нептун» уже меблирован и продан бизнесмену индийского происхождения Балвиндеру Сани за 20 млн дирхамов, передает russianemirates.com.

Двухэтажный дом на воде имеет множество балконов и бассейн под открытым небом. На первом этаже – 4 спальни для хозяев, на втором – две для персонала. Также в доме есть кухня и гостиная, а вся мебель была создана автомобильным брендом Aston Martin. В плавучем доме будут стеклянные полы, система стерилизации воздуха, переработки мусора и питания солнечной энергией.

Задача нового проекта – поддержать туристический поток в Дубай как в один из городов мира с самыми уникальными локациями.

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Автор: УНИАН