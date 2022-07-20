На популярном сервисе по бронированию жилья для туристов Airbnb появился дом семьи Корлеоне из культовой кинотрилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (The Godfather).
Как пишет Travel and Leisure, необычное предложение приурочено к 50-й годовщине выхода первого фильма серии.
Согласно условиям бронирования, компания до 5 человек сможет иметь доступ в особняк в течение всего августа, забронировав его на 30 дней и заплатив всего 50 долларов за ночь.
Бронирование откроется 27 июля 2022 года.
Дом в престижном районе Лонг-Айленда с 5 спальнями и 6 ванными комнатами был построен в 1930 году. Также в нем обустроен рабочий офис, бар в подвале, тренажерный зал, игровая комната и еще целый ряд благ цивилизации.
Именно здесь снималась самая первая сцена первого фильма трилогии, в которой Вито Корлеоне в исполнении Марлона Брандо принимает гостей во время свадьбы своей дочери Конни. И именно здесь он умирает.
В 2012 году дом был продан почти за 1,7 миллиона долларов, после чего сам особняк и прилегающую территорию реконструировали, и снова выставили на продажу, но уже по цене 2,25 миллиона долларов. С тех пор рыночная цена дома, который то появляется, то исчезает с рынков недвижимости, постоянно растет.
Как сообщал УНИАН, ранее в США выставили в аренду легендарный дом семьи из фильма "Один дома".