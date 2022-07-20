Ночь в особняке обойдется всего в 50 долларов, но есть ряд условий.

На популярном сервисе по бронированию жилья для туристов Airbnb появился дом семьи Корлеоне из культовой кинотрилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (The Godfather).

Как пишет Travel and Leisure, необычное предложение приурочено к 50-й годовщине выхода первого фильма серии.

Согласно условиям бронирования, компания до 5 человек сможет иметь доступ в особняк в течение всего августа, забронировав его на 30 дней и заплатив всего 50 долларов за ночь.

Бронирование откроется 27 июля 2022 года.

Дом в престижном районе Лонг-Айленда с 5 спальнями и 6 ванными комнатами был построен в 1930 году. Также в нем обустроен рабочий офис, бар в подвале, тренажерный зал, игровая комната и еще целый ряд благ цивилизации.

Именно здесь снималась самая первая сцена первого фильма трилогии, в которой Вито Корлеоне в исполнении Марлона Брандо принимает гостей во время свадьбы своей дочери Конни. И именно здесь он умирает.

В 2012 году дом был продан почти за 1,7 миллиона долларов, после чего сам особняк и прилегающую территорию реконструировали, и снова выставили на продажу, но уже по цене 2,25 миллиона долларов. С тех пор рыночная цена дома, который то появляется, то исчезает с рынков недвижимости, постоянно растет.

Как сообщал УНИАН, ранее в США выставили в аренду легендарный дом семьи из фильма "Один дома".