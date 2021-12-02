В США сдают в аренду легендарный дом семьи Маккаллистеров из серии американских рождественских семейно-комедийных фильмов "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли.
Объявление от имени старшего брата Кевина Маккаллистера, Базза появилось на Airbnb в среду, 1 декабря, пишет NBC News.
Дом расположен в окрестностях Чикаго. В нем две спальни, есть Wi-Fi, телевизор и камин, комнаты декорированы к Рождеству.
Забронировать такое жилье пока что можно только на один день - 12 декабря. Бронирование станет возможным с 7 декабря, цена - 25 долларов.
Гостей встретит актер Девин Рэтрей, сыгравший Базза. Арендаторы среди прочего смогут установить ловушки, похожие на те, что делал Кевин в фильме, полакомиться "лучшей пиццей в Чикаго" и посмотреть перезапуск знаменитой картины - "Один дома" (Home Sweet Home Alone), вышедший в ноябре на стриминговой платформе Disney+.
В честь первой сдачи дома Маккалистеров Airbnb пообещал сделать разовое пожертвование детской больнице La Rabida в Чикаго.
Как сообщал УНИАН, в Мексике сдают в аренду необычный дом-ракушку. А в Великобритании выставили для аренды дом Гарри Поттера.
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