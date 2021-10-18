В скандинавских странах один из самых высоких показателей вакцинации от COVID-19

Скандинавские авиалинии ослабили некоторые карантинные ограничения. Новые правила начали действовать уже с 18 октября.

Об этом пишет Independet.

Четыре скандинавские авиакомпании - SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr – отменили с 18 октября обязательный масочный режим на внутренних рейсах в регионе. Данное решение связано с тем, что в Дании, Норвегии и Швеции уровень вакцинации один из самых высоких в мире.

"Норвежское руководство по инфекционному контролю больше не требует, чтобы пассажиры на внутренних рейсах носили маски, поэтому это требование больше не будет применяться на борту рейсов Wideroe", - заявила представительница норвежской авиакомпании.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacВ то же время маски необходимо носить пассажирам на рейсах, которые следуют в страны за пределами региона. Также маски необходимы в аэропорту Стокгольма "Арланда" и Копенгагена "Каструп".

Как ранее сообщал УНИАН, на борту самолета авиакомпании WizzAir, следовавшего из Ларнаки (Кипр) в Киев, произошел инцидент, связанный с отказом одного из пассажиров надевать защитную маску.

Автор: Анастасия Горбачева