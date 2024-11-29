Узнайте, куда можно поехать вместо Венеции, Барселоны или Мальдив.

Рост цен на путешествия побуждает людей искать более выгодные альтернативы, когда дело доходит до бронирования отпуска. Есть несколько вариантов, как можно хорошо отдохнуть, сэкономив при этом деньги, пишет Express.

Туристические агенты британской компании eShores предлагают заменить популярные туристические места на менее известные альтернативы. Там рассказали, куда можно поехать вместо Венеции, Барселоны или Мальдив.

Венеция

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Тем, кто мечтает посетить Венецию, стоит рассмотреть Анси во Франции. Это место, которое часто называют "Венецией Альп" благодаря его причудливым водным путям, извивающимся через город на фоне потрясающих снежных вершин. Но это не просто похожие виды.

Сравнение цен свидетельствует о значительной экономии, если ехать в Анси: там дешевле жилье и еда в ресторанах. Для тех, кто составляет план путешествия с умом, специалисты также советуют посетить яркие еженедельные рынки Анси и мерцающее, кристально чистое озеро.

Барселона

Если вы хотите сменить Барселону на что-то более бюджетное, вам стоит посетить Валенсию. Это третий по величине город Испании, и он предлагает все культурное богатство и захватывающие маршруты, которые можно ожидать от Барселоны. Однако без высоких цен.

Эта альтернатива поможет сэкономить немало денег. Отели в среднем стоят примерно на 80 фунтов (около 4 тысяч грн) меньше за ночь.

Мальдивы

Вьетнамские острова Кон Дао, где когда-то была тюрьма, сейчас являются нетронутым местом отдыха. Там вы можете насладиться отпуском в надводных виллах и увидеть коралловые рифы, похожие на те, что есть на Мальдивских островах.

Выбирая острова Кон Дао вместо Мальдив, вы можете сократить свои расходы на отдых. Проживание там стоит примерно 220 фунтов стерлингов (11500 грн) за ночь.

Кроме того, этот остров предлагает несколько вещей, которых нет на Мальдивах. Например, уникальный исторический колорит и редкие морские черепахи, которые гнездятся на его пляжах.

Карибы

Карибский бассейн – желанное направление для многих, но долгий перелет из Европы часто делает его недоступным. Туристические эксперты советуют обратить внимание на Азорские острова в Португалии.

Каждый из девяти островов Азорских островов имеет свой собственный уникальный шарм, поэтому отпуск точно станет незабываемым.

Ранее мы рассказывали о девяти сказочных городках Европы, которые стоит обязательно посетить. Среди них – французский Кольмар и австрийский Гальштат.

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