Места, будто сошедшие со страниц сказок – уютные городки, необычные замки и величественные крепости – неизбежно манят толпы туристов со всего мира. Кто-то хочет прочувствовать немного магии, а кто-то мечтает о ярких фото для соцсетей.
Сервис Beautiful Destinations составил список из девяти сказочных городков Европы, которые стоит обязательно посетить.
- Растоке, Хорватия: старые деревянные мельницы с водопадами по всему городу.
- Халльштатт, Австрия: пастельные домики на фоне величественных гор над живописным озером (подробнее читайте в нашем отдельном материале).
- Лавертеццо, Швейцария: кристально чистые речные воды и древние каменные мосты.
- Кольмар, Франция: красочные фахверковые дома и уютные каналы.
- Монте-Санто-ди-Луссари, Италия: скрытая горная деревня с потрясающими альпийскими видами.
- Сен-Поль-де-Ванс, Франция: убежище для художников с узкими мощеными улочками.
- Грименц, Швейцария: деревенская красота с заполненными цветами балконами.
- Монреаль, Германия: живописный прибрежный город с пешеходными тропами вдоль реки Эльцбах.
- Идштайн, Германия: средневековое очарование с ярким, красочным оттенком.
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь очаровательных европейских городков, которые будто застыли во времени.
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