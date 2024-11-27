Кольмар и Халльштатт – одни из саміх красивых сказочных городков Европы / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Места, будто сошедшие со страниц сказок – уютные городки, необычные замки и величественные крепости – неизбежно манят толпы туристов со всего мира. Кто-то хочет прочувствовать немного магии, а кто-то мечтает о ярких фото для соцсетей.

Сервис Beautiful Destinations составил список из девяти сказочных городков Европы, которые стоит обязательно посетить.

  1. Растоке, Хорватия: старые деревянные мельницы с водопадами по всему городу.
  2. Халльштатт, Австрия: пастельные домики на фоне величественных гор над живописным озером (подробнее читайте в нашем отдельном материале).
  3. Лавертеццо, Швейцария: кристально чистые речные воды и древние каменные мосты.
  4. Кольмар, Франция: красочные фахверковые дома и уютные каналы.
  5. Монте-Санто-ди-Луссари, Италия: скрытая горная деревня с потрясающими альпийскими видами.
  6. Сен-Поль-де-Ванс, Франция: убежище для художников с узкими мощеными улочками.
  7. Грименц, Швейцария: деревенская красота с заполненными цветами балконами.
  8. Монреаль, Германия: живописный прибрежный город с пешеходными тропами вдоль реки Эльцбах.
  9. Идштайн, Германия: средневековое очарование с ярким, красочным оттенком.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь очаровательных европейских городков, которые будто застыли во времени.

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