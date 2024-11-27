Среди них – французский Кольмар и австрийский Халльштатт.

Места, будто сошедшие со страниц сказок – уютные городки, необычные замки и величественные крепости – неизбежно манят толпы туристов со всего мира. Кто-то хочет прочувствовать немного магии, а кто-то мечтает о ярких фото для соцсетей.

Сервис Beautiful Destinations составил список из девяти сказочных городков Европы, которые стоит обязательно посетить.

Растоке, Хорватия: старые деревянные мельницы с водопадами по всему городу. Халльштатт, Австрия: пастельные домики на фоне величественных гор над живописным озером (подробнее читайте в нашем отдельном материале). Лавертеццо, Швейцария: кристально чистые речные воды и древние каменные мосты. Кольмар, Франция: красочные фахверковые дома и уютные каналы. Монте-Санто-ди-Луссари, Италия: скрытая горная деревня с потрясающими альпийскими видами. Сен-Поль-де-Ванс, Франция: убежище для художников с узкими мощеными улочками. Грименц, Швейцария: деревенская красота с заполненными цветами балконами. Монреаль, Германия: живописный прибрежный город с пешеходными тропами вдоль реки Эльцбах. Идштайн, Германия: средневековое очарование с ярким, красочным оттенком.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь очаровательных европейских городков, которые будто застыли во времени.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.