Визовый сбор для российских туристов будет увеличен до 80 евро с предыдущих 35 евро.

Болгария увеличит более чем вдвое визовый сбор для российских туристов.

Как сообщает агентство Anadolu, об этом сказал министр туризма страны Илин Димитров.

По его словам, согласно решению ЕС, София отменит различные льготы по визовым сборам, которыми россияне пользуются во время въезда в страну. Таким образом, визовый сбор для российских туристов будет увеличен до 80 евро с предыдущих 35 евро.

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"Полностью запретить россиянам въезд в нашу страну невозможно, но стоимость виз будет повышена. Это решение, которое мы не считаем целесообразным, на самом деле является решением ЕС. Как члены ЕС, мы должны будем выполнять это", - сказал Димитров.

Он добавил, что хотя прямое авиасообщение между двумя странами было приостановлено после начала войны России против Украины, более 60 000 граждан России посетили Болгарию в этом году.

Как сообщал УНИАН, Кипр решил оставить визовые отношения с Россией на прежнем уровне, вопреки решению ЕС отменить упрощенный режим выдачи виз россиянам.

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