Украина получила безвиз с островами в Карибском море

Соответствующие документы подписали Посол Украины в США Валерий Чалый и Посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс.

В Вашингтоне состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимной отмене визовых требований между Украиной и островным государством Антигуа и Барбуда.

Читайте такжеОтдых семьи Луценко на Сейшелах стоил минимум 50 тысяч евро - СМИКак сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в США, соответствующие документы подписали Посол Украины в США Валерий Чалый и Посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс.

Отмечается, что Чалый поблагодарил Антигуа и Барбуда за поддержку инициатив Украины в рамках ООН, в частности относительно защиты территориальной целостности Украины и статуса оккупированной территории Крыма.

Украинский дипломат также подчеркнул, что подписание данного соглашения это не только развитие важных туристических и деловых возможностей для граждан Украины и Антигуа и Барбуды, но и свидетельство налаживания активного политического диалога и взаимодействия двух стран, в частности относительно сотрудничества в международных организациях, помощи в защите прав и интересов граждан за рубежом, налаживания студенческих обменов и информирования стран Карибского региона о ситуации в Украине.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

Антигуа и Барбуда - независимое государство на островах Антигуа, Барбуда и Редонда в группе Малых Антильских островов в восточной части Карибского моря. Население страны – свыше 80 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, 11 июня прошлого года вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.