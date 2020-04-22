В Вене построят парк-лабиринт для безопасных прогулок во время карантина

Парк может использоваться, чтобы избежать шума и побыть в одиночестве некоторое время.

Студия Precht показала проект парка-лабиринта, в котором люди смогут гулять на безопасном расстоянии друг от друга. Его планируют построить в Вене, где сейчас закрыты городские парки.

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Парк будет выполнен в форме отпечатка пальца – такой рисунок позволит проложить множество маршрутов. Дорожки будут разделены живыми изгородями шириной 90 см, чтобы люди могли находиться на безопасном расстоянии друг от друга, передает 34travel.me.

Каждая тропа протянется приблизительно на 600 м и будет направлять посетителей от края парка к центру. Ворота на входах и выходах смогут указывать, занят ли сейчас этот маршрут.

В компании уверены, что парк будет популярным и после пандемии: люди начнут стремиться к выходу из городской суеты даже больше, чем раньше.

«Парк может использоваться, чтобы избежать шума и побыть в одиночестве некоторое время, – говорит руководитель студии Крис Прехт. – Я жил во многих городах, но, мне кажется, я никогда не оставался один. Я думаю, это редкость сегодня».

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