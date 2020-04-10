МИД: 172 гражданина Украины лечатся от коронавируса за рубежом, шестеро умерли

19 украинцев выздоровели от коронавируса за пределами Родины.

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, сколько украинцев пострадали от коронавируса за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В частности, 172 гражданина Украины проходят лечение за пределами Украины. Шестеро украинцев погибли, а 19 сумели выздороветь.

Всего за помощью обратились более 15 тысяч украинцев, находящихся за рубежом.

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