МИД: 172 гражданина Украины лечатся от коронавируса за рубежом, шестеро умерли
23:58, 10 апреля 2020Новости туризма
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19 украинцев выздоровели от коронавируса за пределами Родины.
МИД Украины / REUTERS
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, сколько украинцев пострадали от коронавируса за рубежом.
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
В частности, 172 гражданина Украины проходят лечение за пределами Украины. Шестеро украинцев погибли, а 19 сумели выздороветь.
Всего за помощью обратились более 15 тысяч украинцев, находящихся за рубежом.
Шестеро украинцев умерли за границей / фото МИД
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