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МИД: 172 гражданина Украины лечатся от коронавируса за рубежом, шестеро умерли

23:58, 10 апреля 2020
Новости туризма
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МИД Украины / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В частности, 172 гражданина Украины проходят лечение за пределами Украины. Шестеро украинцев погибли, а 19 сумели выздороветь.

Всего за помощью обратились более 15 тысяч украинцев, находящихся за рубежом.

Шестеро украинцев умерли за границей / фото МИД

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