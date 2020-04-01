Лоукостер Wizz Air отменил перелеты из Жулян до мая

Авиакомпания прекратила выполнения рейсов из Украины 24 марта в связи с введением карантина.

Венгерский лоукостер Wizz Air не будет летать из Международного аэропорта “Киев” им. Сикорского (Жуляны) до 1 мая 2020 года.

Такое решение принято в связи с продлением ограничений украинского правительства на путешествия, а также пролонгацию карантина до 24 апреля включительно, говорится на официальном сайте авиакомпании.

Соответственно у лоукостера не будет апрельских полетов из Львова, Харькова и Одессы, а также не начнётся выполнение регулярных рейсов из Запорожья. Авиакомпания прекратила выполнение рейсов из Одессы на период с 24 марта по 8 июня в связи со строительством взлетной полосы в одесском аэропорту.

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Все пассажиры, которые приобрели билеты на апрельские рейсы через официальный сайт или мобильное приложение авиакомпании, будут уведомлены по электронной почте о автоматическом начисление 120% от первоначального тарифа на WIZZ счет клиента. Также можно выбрать возмещение 100% стоимости билетов в денежном эквиваленте, однако, это займет больше времени.

Авиакомпания выполняла рейсы в Европу из Киева по 30 направлениям, из Львова по 12 направлениям, из Харькова по 7 направлениям, из Одессы по 6 направлениям, а с апреля 2020 года должна летать из Запорожья по 6 направлениям. В общем, в маршрутной сетке лоукостера 61 направление из Украины в 13 стран Европы.

Как сообщал ранее УНИАН, крупнейшие туроператоры страны (Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR) сообщают, что карантин из-за коронавируса признано форс-мажором, во время которого они имеют право не возвращать деньги за туры.

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