В Украине на одну авиакомпанию стало меньше

Действие лицензии Atlasjet Ukraine Госавиаслужба остановила полностью приказом №453 от 18 марта 2020 года.

Госавиаслужба Украины аннулировала сертификат эксплутанта и лицензию на перевозку пассажиров и грузов авиакомпании Atlasjet Ukraine.

Об этом сообщил регулятор в ответе на запрос avianews.com.

Читайте такжеГраница на замке: завтра в Украину нельзя будет попасть ни самолетом, ни поездом, ни автобусом (видео)

Из предоставленных документов следует, что сертификат остановлен с 29 февраля 2020 года приказом №340 от 28 февраля 2020 года. С этого момента предприятиям отрасли запрещено предоставлять авиакомпании услуги по обеспечению полетов.

Действие лицензии Atlasjet Ukraine Госавиаслужба остановила полностью приказом №453 от 18 марта 2020 года.

Таким образом, авиакомпания больше не имеет возможности совершать рейсы и перевозить пассажиров и грузы.

Atlasjet Ukraine создана в 2013 году и начала регулярные рейсы в 2015 году на маршрутах из Львова, Запорожья и Харькова в Стамбул. Авиакомпания являлась дочерним предприятием турецкого авиаперевозчика Atlasglobal.

Турецкие инвесторы неоднократно заявляли, что намерены развивать дочернее предприятие в Украине при условии предоставления прав на полеты из Киева и Одессы в Стамбул.

В 2018 году Atlasjet Ukraine приостановила полеты по всем трем регулярным маршрутам, однако несколько месяцев спустя начала летать из Одессы в Стамбул после получения соответствующих прав на маршрут.

26 ноября 2019 года авиаперевозчик остановил рейсы одновременно с материнской компанией из-за финансовых проблем у последней. Оба самолета украинская авиакомпания направила на хранение во Францию.

В конце 2019 года Atlasjet Ukraine получила права на полеты на маршруте Киев-Стамбул. Гендиректор авиакомпании Ярослав Красножон прогнозировал, что авиаперевозчик вернет с хранения оба самолета и возобновит полеты на линии Одесса-Стамбул в середине января 2020 года. В марте 2020 года Atlasjet Ukraine хотела выйти на линию Киев-Стамбул.