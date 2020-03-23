Для дополнительного контроля: Китай обязал самолеты в Пекин приземляться в других аэропортах

После приземления в одном из промежуточных аэропортов пассажиры должны будут забрать багаж, пройти таможенный и карантинный контроль.

Китай обязал все авиакомпании, выполняющие международные авиарейсы в Пекин, совершать промежуточную посадку в одном из 12 определенных властями аэропортов.

Согласно сообщению на сайте Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), данное распоряжение вступило в силу с 00:00 23 марта по пекинскому времени, пишет avianews.com.

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Оно заменило руководство, которое обязывало с 00:00 20 марта совершать промежуточную посадку на пути в столицу Китая только часть международных рейсов.

После приземления в одном из промежуточных аэропортов пассажиры должны будут забрать багаж, пройти таможенный и карантинный контроль.

Если у пассажира не обнаружат признаки заболевания, ему позволят подняться на борт того же самолета и продолжить путь в Пекин.

По данным CAAC, международные рейсы в Пекин совершают 12 авиакомпаний — Air China, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Emirates, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Korean Air, «Аэрофлот», Asiana Airlines, Malaysia AirAsiaX, Thai Airways International, Singapore Airlines.

За последние несколько дней в Китае, согласно официальной статистике, был зафиксирован только один случай передачи коронавирусной инфекции COVID-19 внутри страны. При этом ежедневно в Китае выявляются десятки случаев импорта инфекции из-за границы. Только за 22 марта власти зафиксировали 39 таких случаев.

В связи с этим Китай ввел строгие правила 14-дневного карантина для всех въезжающих.