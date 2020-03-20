США через коронавирус прекращают выдавать визы

Для неотложных визовых запросов по уважительной причине, а также для граждан США будут делаться исключения.

Предоставление стандартных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США с 20 марта временно приостанавливается.

Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, передает Громадське.

При этом американских граждан будут продолжат обслуживать.

"В связи со значительными мировыми вызовами, связанными с пандемией COVID-19, Государственный департамент временно приостанавливает предоставление стандартных визовых услуг во всех посольствах и консульствах США", - говорится в сообщении.

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Ведомство уточняет, что для неотложных визовых запросов по уважительной причине, а также для граждан США будут делаться исключения.

"Наши зарубежные представительства восстановят предоставления стандартных визовых услуг быстрее, впрочем сейчас мы не можем назвать конкретную дату", - добавляет Госдепартамент.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина через коронавирус прекратила выдавать визы.

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