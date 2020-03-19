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Пять поездов "Укрзализныци" завтра вывезут из Перемышля эвакуированных с Польши и Чехии

19:05, 19 марта 2020
Новости туризма
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В Перемышль отправят 5 поездов / фото УНИАН

Пять поездов класса «Интерсити+», сообщением Перемышль (Польша) - Киев, 20 марта эвакуируют из Польши и Чехии граждан Украины, которые в результате ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

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Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, «Укрзализныця» специально добавила пятый поезд №717/718, места в котором зарезервированы для граждан, которые прибудут в Перемышль из Чехии. Они доставляются с территории Чехии в Перемышль железной дорогой при поддержке посольства Украины в Чехии. Граждане, эвакуированные из Чехии, смогут приобрести билет в Киев непосредственно в поезде.

Продажа билетов в онлайн-системе «Укрзализныци» была открыта на 4 поезда, ранее назначенные «Укрзализныцей».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» 20 марта вывезет поездами класса «Интерсити+» из Перемышля (Польша) граждан Украины, которые в результате ограничительных мер в связи с карантином не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского по итогам телефонного разговора главы государства с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сообщила, что польская сторона обеспечит возвращение украинцев домой как транзитом, так и из самой Польши. Для этого будет использован и железнодорожный, и воздушный транспорт.

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