В Таиланде около 550 украинцев нуждаются в эвакуации - посол
21:10, 17 марта 2020Новости туризма
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Дипломаты отвечают на обращения украинцев и оказывают содействие в продлении разрешений на пребывание в этой стране.
Иллюстрация / REUTERS
В Королевстве Таиланд около 550 украинских граждан нуждаются в эвакуации на родину.
Об этом сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта в микроблоге Twitter.
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"Сейчас зарегистрировано около 550 граждан, которым требуется помощь в возвращении в Украину", - заявил посол.
По словам Бешты, уже три дня Посольство Украины в Таиланде работает в режиме круглосуточного дежурства.
Он уточнил, что дипломаты отвечают на обращения украинцев и оказывают содействие в продлении разрешений на пребывание в Таиланде.
Ранее УНИАН сообщал, что в Германии более 1,1 тыс. граждан Украины просят об эвакуации на родину.
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