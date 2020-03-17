В Таиланде около 550 украинцев нуждаются в эвакуации - посол

Дипломаты отвечают на обращения украинцев и оказывают содействие в продлении разрешений на пребывание в этой стране.

В Королевстве Таиланд около 550 украинских граждан нуждаются в эвакуации на родину.

Об этом сообщил посол Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрей Бешта в микроблоге Twitter.

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"Сейчас зарегистрировано около 550 граждан, которым требуется помощь в возвращении в Украину", - заявил посол.

По словам Бешты, уже три дня Посольство Украины в Таиланде работает в режиме круглосуточного дежурства.

Он уточнил, что дипломаты отвечают на обращения украинцев и оказывают содействие в продлении разрешений на пребывание в Таиланде.

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии более 1,1 тыс. граждан Украины просят об эвакуации на родину.