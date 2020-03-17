В аэропорту Будапешта застряли более 20 украинцев

Украинцев поместили в специальную транзитную зону.

В международном аэропорту Будапешта застряли более 20 граждан Украины, которых поместили в специальной транзитной зоне.

Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии в Facebook.

Читайте такжеВ Германии более тысячи украинцев просят об эвакуации - посол

В частности, в связи с запретом с 17 марта въезда в Венгрию иностранцев, в т.ч. граждан Украины, всех иностранных пассажиров, прибывающих в Будапештский международный аэропорт имени Ференца Листа, размещают в специальных транзитных зонах, где они ожидают своего отъезда.

"По состоянию на 20:00 (по киевскому времени) в аэропорту находится 21 украинец. Учитывая продолжение прибытия рейсов, их количество может возрасти", - отмечают украинские дипломаты.

В то же время, они заверили, что украинские граждане обеспечены водой и питанием.

"Посольство работает, чтобы получить для них разрешение покинуть зону аэропорта и осуществить транзит через Венгрию в Украину. В аэропорту с нашими гражданами находится дипломат Посольства Украины в Венгрии. Просим терпения и понимания до решения вопроса", - добавили в посольстве.