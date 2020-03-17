Германия выделяет 50 миллионов евро на возвращение своих туристов из теплых краев

В МИД Германии также предупредили своих граждан оставаться дома.

Власти Германии выделят из бюджета 50 миллионов евро на возвращение своих туристов из-за рубежа, которые вынуждены находиться в других странах в связи с транспортным коллапсом вследствие ряда введенных ограничительных мер по нераспространению коронавируса в мире.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы немецкого МИД Хайка Мааса.

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По его словам, уже запланированы репатриационные рейсы для туристов, которые на сегодня находятся в сложном положении в Марокко, Доминиканской Республике, на Филиппинах и Мальдивских островах.

Дипломат также добавил, что правительство считает, что в ближайшем будущем объем авиаперевозок в мире останется на низком уровне.

«Мы не хотим, чтобы другие туристы остались за границей. По этой причине мы решили сделать предупреждение относительно всех туристических поездок за границу. Пожалуйста, оставайтесь дома», – обратился глава МИД Германии к гражданам.

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель предупредила о принятии еще более жестких ограничительных мер по сдерживанию вспышки коронавируса внутри страны.

По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировано 182 405 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, умерли 7 154 человека. В то же время, выздоровели от болезни 79 433 человека.