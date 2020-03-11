Украина приостановила авиасообщение с Италией из-за коронавируса

Также премьер сообщил о закрытии большинства пунктов пропуска на границах.

Авиасообщение с Италией в Украине временно отменено в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства. «Сегодня было решение, и авиакомпании приступили к его реализации, это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что. В дальнейшем будем наблюдать, в тех странах, где будет развиваться, скажем так, параболически эта инфекция, мы будем также принимать решения, рекомендовать авиакомпаниям прекращать авиасообщение», - сказал Шмыгаль.

Также он сообщил о закрытии большинства пунктов пропуска на границах страны.

«Из 219 пунктов пропуска с завтрашнего дня будет работать 49 пунктов на границах, остальные будут закрыты для пропуска граждан и автотранспорта. Меры на границах принимаются: в аэропортах, пунктах пропуска автомобильных, то есть внешний периметр плюс аэропорты сегодня под особым режимом пропускным и особым режимом работы», - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила об отмене ряда авиарейсов в 16 стран мира из-за коронавируса, среди которых Италия, Швейцария, Греция, Германия, Израиль, Испания, Великобритания, Литва, Азербайджан, Турция, Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Финляндия, Дания.

Ранее ряд европейских авиакомпаний заявили о сокращении международной полетной программы в ряд стран из-за распространения коронавируса по всему миру.