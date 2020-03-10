С медицинской справкой: Австрия вводит новые правила въезда в страну из-за коронавируса

Изменения касаются иностранных граждан, посещавших за 14 дней до приезда в Австрию определенные местным МИД небезопасные в плане коронавируса страны.

Начиная с 11 марта 2020 года, Австрия будет запрашивать у отдельных категорий граждан, въезжающих в страну, медицинские справки, подтверждающие отсутствие у них коронавируса.

Как отмечается на сайте Федерального министерства Европы, интеграции и иностранных дел Австрии (BMEIA), речь идет о гражданах третьих стран, которые за последние 14 дней до начала поездки находились в одном из районов, указанных на сайте BMEIA как нерекомендованные к посещению из-за вспышки коронавируса. На данный момент к их числу относятся Италия, Иран и Южная Корея, а также отдельные регионы Китая. Но учитывая тот факт, что вирус продолжает распространяться по миру, их число может меняться.

Читайте такжеАвиакомпании отменяют международные рейсы из-за коронавируса

Такие граждане обязаны при въезде в Австрию иметь при себе медицинскую справку о состоянии своего здоровья, содержащую негативные результаты молекулярно-биологического теста на SARS-CoV-2. Поэтому путешественникам настоятельно рекомендуется перед поездкой проверить, нужно ли при въезде предъявлять такую справку о здоровье. Такая справка должна быть выдана сертифицированным врачом, не раньше, чем за 4 дня до поездки. Справка должна быть оформлена на немецком или английском языке. В случае отсутствия такой справки, иностранным гражданам могут отказать во въезде в Австрию.

Кроме того, по распоряжению Министерства здравоохранения Австрии, с 6 марта все приезжающие и транзитные пассажиры обязаны пройти медицинский осмотр о наличии подозрений на заболевания COVID-19. Эта проверка состоит из записи передвижений в путешествии и любых контактов с больным COVID-19, а также измерения температуры.

Отметим также, что ранее сегодня федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что из-за коронавируса Австрия закрыла въезд в страну для граждан Италии. Теперь попасть из Италии в Австрию можно будет только при наличии справки об отсутствии коронавируса. При этом находящихся в Италии граждан Австрии австрийские власти намерены в срочном порядке эвакуировать и по прибытию домой отправить их на обязательный 14-дневный домашний карантин.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее сегодня МИД Украины посоветовал украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.