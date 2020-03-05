В связи с коронавирусом в мире Зеленский призвал украинцев заниматься внутренним туризмом

Президент отметил, что в Украине по сравнению со многими странами Европы наименьшее количество случаев заболевания новым коронавирусом.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в связи с распространением коронавируса в мире заниматься внутренним туризмом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.

«Побудьте немного в Украине, это очень важно. Сейчас то время, когда можно заниматься туризмом внутри нашей страны. Вы видите, что даже по сравнению со многими странами Европы, у нас наименьшее количество этих случаев (инфицирование новым коронавирусом - УНИАН), и мы это контролируем», - заявил он.

«Я считаю, что у нас прекрасная страна, и у нас много прекрасных городов и мест, где можно нормально отдохнуть некоторое время, пока эта вирусная история пройдет, а она обязательно пройдет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из города Ухань, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары». Срок обсервации завершается сегодня, 5 марта.