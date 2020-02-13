Более 2 тысяч собак в одном месте: в США прошло традиционное дог-шоу (фоторепортаж, видео)

В Пенсильвании состоялось 144-е ежегодное шоу собак.

В Пенсильвании прошло ежегодное шоу собак - это один из самых престижных в мире конкурсов для четвероногих.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, всех собак тщательно готовили – мыли, стригли и зачесывали.

Две с половиной тысячи участников соревновались в различных номинациях, в зависимости от породы. Нынешним триумфатором стал пудель.

Как сообщал УНИАН, в ОАЭ для туристов откроют исторический замок. Форт Дайя (Dhayah Fort), построенный в XVIII веке, пройдет полную реконструкцию и будет открыт для туристов в октябре 2020 года.

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