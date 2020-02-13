Более 2 тысяч собак в одном месте: в США прошло традиционное дог-шоу (фоторепортаж, видео)
10:58, 13 февраля 2020Новости туризма
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В Пенсильвании состоялось 144-е ежегодное шоу собак.
Разнообразие лап, ушей и хвостов: в Пенсильвании состоялось 144-е ежегодное шоу собак
В Пенсильвании прошло ежегодное шоу собак - это один из самых престижных в мире конкурсов для четвероногих.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, всех собак тщательно готовили – мыли, стригли и зачесывали.
Две с половиной тысячи участников соревновались в различных номинациях, в зависимости от породы. Нынешним триумфатором стал пудель.
Как сообщал УНИАН, в ОАЭ для туристов откроют исторический замок. Форт Дайя (Dhayah Fort), построенный в XVIII веке, пройдет полную реконструкцию и будет открыт для туристов в октябре 2020 года.
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