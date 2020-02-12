На самой высокой горе ОАЭ появились новые аттракционы (фото)

Целый комплекс развлечений под открытым небом открылся на самом высоком пике ОАЭ.

Управление туристического развития Рас-Аль-Хаймы официально открыло новый центр развлечений и приключений Jais Adventure Peak, который расположился на самой высокой горе ОАЭ – Джебель Джайс.

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Новый комплекс включает в себя несколько аттракционов: зиплайны Jebel Jais Flight и Jais Sky Tour, горный парк со смотровой площадкой Jebel Jais Viewing Deck Park, центр приключений Jais Adventure Center и полосу препятствий Jais Sky Maze, передают russianemirates.com.

Как отметили в управлении, долгожданное открытие центра развлечений не только разнообразит туристическое предложение Рас-Аль-Хаймы, но и повысит привлекательность гор Джебель Джайс как популярного направления для активного отдыха. Туристы получат заряд адреналина и увезут с собой незабываемые впечатления.

Особого внимания, как отметили в управлении, заслуживает лабиринт Jais Sky Maze: он состоит из двух уровней и размещен на высоте 10 метров над землей, где любителей острых ощущений ждут канатные дороги, шаткие мостки и веревочные петли. Приключение длится час и идеально подойдет для групп до 15 человек.

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