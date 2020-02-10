Украинцам обещают больше дешевых авиаперевозок

Мининфраструктуры в этом году планирует увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины до 45%.

Министерство инфраструктуры Украины планирует в текущем году увеличить долю лоукост-авиакомпаний на украинском рынке авиационных перевозок до 45%.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

«Рост пассажиропотока через аэропорты Украины является важным показателем экономического развития. Мы реализуем комплекс мероприятий для дальнейшего успешного развития авиационной отрасли, в частности, в ближайших планах - модернизация аэропортов в Днепре, Измаиле, подготовка проекта строительства аэропорта в Мукачево. Важной задачей является увеличить долю лоукостов на авиационном рынке Украины в 2020 году до 45%", - цитирует пресс-служба Криклия.

Также в сообщении со ссылкой на министра инфраструктуры отмечается, что ведомство намерено стимулировать рост пассажиропотока на внутренних рейсах путем отмены НДС для авиаперевозок внутри Украины.

"Мы также стремимся увеличить пассажиропоток на внутренних авиарейсах. Для этого мы подготовили законопроект об отмене НДС для таких рейсов. Уверен, что парламент поддержит нас. Это создает благоприятные условия для работы на рынке Украины», - подытожил глава транспортного ведомства.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток через украинские аэропорты в 2019 году вырос, по сравнению с 2018 годом, на 18,5% – до 24,336 млн человек. При этом пассажиропоток на международных линиях увеличился на 19,8% – до почти 22 млн человек.

Ранее Криклий анонсировал разработку механизма компенсаций украинским авиакомпаниям, которые вынуждены облетать территорию Российской Федерации.