В Париже из-за протестов закрыли для посещений Эйфелеву башню

Закрыто посещение башни, однако площадка вокруг нее остается открытой.

Эйфелева башня в Париже закрыта для туристов в связи с протестами национальных профсоюзов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Эйфелевой башни.

Сообщается, что закрыты посещения самой башни, однако площадка вокруг Эйфелевой башни остается открытой для туристов.

Читайте такжеЭйфелеву башню для защиты от террористов оградят пуленепробиваемым стеклянным забором (видео)

"В связи с общенациональной забастовкой я сегодня закрыта. Доступ к моей эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel#EiffelTowerpic.twitter.com/FIDzXDfrWk — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 6, 2020

Как сообщал УНИАН, во Франции уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты против правительственной пенсионной реформы. Так, 17 января из-за забастовок туристы не смогли попасть в Лувр, поскольку протестующие блокировали вход в музей.

Напомним, против пенсионной реформы выступили французские военные. В частности, основная их критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж.

Несмотря на недовольство и массовые протесты, Совет министров Франции все же одобрил проект пенсионной реформы.