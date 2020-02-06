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В Париже из-за протестов закрыли для посещений Эйфелеву башню

16:44, 06 февраля 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Эйфелевой башни.

Сообщается, что закрыты посещения самой башни, однако площадка вокруг Эйфелевой башни остается открытой для туристов.

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"В связи с общенациональной забастовкой я сегодня закрыта. Доступ к моей эспланаде остается открытым и бесплатным", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Франции уже несколько месяцев продолжаются массовые протесты против правительственной пенсионной реформы. Так, 17 января из-за забастовок туристы не смогли попасть в Лувр, поскольку протестующие блокировали вход в музей.

Напомним, против пенсионной реформы выступили французские военные. В частности, основная их критика связана с сохранением закрепленного в рамках реформы общего для всех принципа увеличения пенсии за больший стаж.

Несмотря на недовольство и массовые протесты, Совет министров Франции все же одобрил проект пенсионной реформы.

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