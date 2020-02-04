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Власти Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

10:48, 04 февраля 2020
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом 3 февраля в своем Twitter сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Бразилии, пишет Гордон.

"Этот карнавал является частью культурной идентичности Бразилии. У нас нет оснований для обсуждения разных гипотез. Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться здоровьем", – говорится в сообщении.

Ежегодный фестиваль в Бразилии проводится за 40 дней до Пасхи и отмечает начало Великого поста. Бразильский карнавал является крупнейшим народным праздником страны.

В этом году карнавал пройдет с 21-го по 26 февраля.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью, по меньшей мере, 426 человек погибли, число зараженных превысило 19 тысяч.

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