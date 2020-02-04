Власти Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

В министерстве здравоохранения Бразилии заявили, что ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро является частью культурной идентичности страны, а потому они не готовы отменить его из-за эпидемии нового коронавируса.

Власти Бразилии не собираются отменять традиционный карнавал из-за распространения в мире нового китайского коронавируса.

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Об этом 3 февраля в своем Twitter сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Бразилии, пишет Гордон.

"Этот карнавал является частью культурной идентичности Бразилии. У нас нет оснований для обсуждения разных гипотез. Мы надеемся, что все это время люди будут веселиться и наслаждаться здоровьем", – говорится в сообщении.

Ежегодный фестиваль в Бразилии проводится за 40 дней до Пасхи и отмечает начало Великого поста. Бразильский карнавал является крупнейшим народным праздником страны.

В этом году карнавал пройдет с 21-го по 26 февраля.

"Quanto ao cancelamento do Carnaval: é uma festa cultural, que faz parte da identidade do Brasil. Não temos motivos p/ levantar essa hipótese e esperamos q seja um período que as pessoas se divirtam e aproveitem com sabedoria e saúde", declara o ministro @lhmandetta#Coronavírus — Ministério da Saúde (@minsaude) February 3, 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью, по меньшей мере, 426 человек погибли, число зараженных превысило 19 тысяч.