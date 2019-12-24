Стало известно, откуда приезжают и сколько тратят туристы вj Львове

За этот год Львов посетилb 2,5 млн туристов.

Больше всего туристов, которые посетили Львов в этом году, были из Украины. В частности, за год во Львов приехали 2,5 млн туристов.

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Такие данные обнародовало управление туризма Львовского городского совета. Согласно данным, из других городов Украины Львов посетили 35,7% туристов, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году, зато из Польши количество туристов увеличилось на 2%, до 18,3%, из Беларуси – 6,6%, из Турции – 6,2%, Германии – 5,4%, из Великобритании – 3%, из Литвы – 2,7%, США – 2,5%. По 1% туристов из Канады, Израиля и Австрии в этом году также посетили Львов, передает tvoemisto.tv.

Больше всего туристов (45,8%) приехали во Львов поездом или прилетели самолетом (30,8%). Также желающие увидеть Львов добирались на машине (11,8%) или автобусом (11,6%). Почти одинаковое количество туристов выбирали проживание в апартаментах, хостелах и гостиницах.

Чаще всего туристы посещали во Львове часовню Боимов, Доминиканский собор, костел Иезуитов, Латинскую кафедру и ратушу, а новыми туристическими локациями стал Мемориал героев Небесной Сотни, Митрополичьи сады и здание львовской прокуратуры. В этом году Туристический офис продал 843 карты Lviv City Cart.

95,5% туристов рекомендуют знакомым посетить Львов и в среднем сами находились здесь 3,8 дня, расходуя за день 94 евро. По сравнению с прошлым годом, этот показатель вырос на 21%.

Из пяти возможных индекс удовлетворенности туристическими услугами посетители Львова определили на уровне 4,4, а по туристической привлекательности – 4,8. В 2019 году впервые посетили Львов 52% от всех туристов и вернулись снова 48%.

Туристический сбор этогогода составляет более 10 тыс. грн, что по сравнению на треть больше, чем в прошлом году. А в городской бюджет благодаря туристам перечислено свыше 196 тыс. грн.