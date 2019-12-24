В Дубае открылся новый парк виртуальной реальности

В одном из торговых центров Дубая открылся новый парк виртуальной реальности.

В торговом центре Дубая Mall of the Emirates открылся парк виртуальной реальности Dreamscape VR.

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Dreamscape VR имеет филиалы в Лос-Анджелесе и Далласе, парк в Дубае является первым в регионе. Новый парк находится на втором этаже торгового центра Mall of the Emirates.

Поклонникам виртуальной реальности доступно три зала: "Инопланетный зоопарк", "Глубоководный мир" и "Проклятие потерянной жемчужины". В зале "Инопланетный зоопарк" гости смогут совершить путешествие по галактике и посмотреть на представителей иноземной фауны, передает whatson.ae.

В зале "Глубоководный мир" посетители смогут попробовать свои силы в выполнении миссии по воссоединению семьи китов.

Последний зал "Проклятие потерянной жемчужины" представляет собой игру, которую можно кратко описать как "волшебное приключение".

Стоимость билетов – 75 дирхамов (ориентировочно $20) с человека, к посещению парка допускаются дети старше 10 лет ростом от 1,2 м. Сеанс в парке длится около 35 минут, в залы запускают группами каждые 20-30 минут, каждому гостю выдается специальный костюм.

Парк можно забронировать для частного мероприятия.