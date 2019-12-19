На Бурдж-Халифу возвращают новогодний салют

В Дубае анонсировали запуск праздничных салютов с одной из самых известных достопримечательностей города – небоскреба Бурдж-Халифа.

Департамент туризма объявил о возвращении новогоднего салюта на самой высокой в мире башне Бурдж-Халифа.

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Пока неизвестно, каким будет фейерверк, однако он, несомненно, соберет тысячи гостей. В этом году гостей и жителей города ожидает замечательная альтернатива: праздничный салют объединят со световым шоу, передают russianemirates.com. В 2018 году вместо традиционного фейерверка на башне Бурдж-Халифа было организовано грандиозное световое шоу.

Кроме этого, в Дубае можно будет посмотреть новогодние салюты с моря. Для этого нужно купить билет на лодку или паром для просмотра праздничных салютов в новогоднюю ночь.

«Наблюдение за потрясающими новогодними салютами во время головокружительного круиза обязательно подарит незабываемые воспоминания гостям и жителям города», – заявил Мухаммед Абу Бейкер Аль Хашми, директор Департамента морского транспорта.

Заказать услугу можно по бесплатному номеру 8009090, либо по электронной почте wtbook@rta.ae. Водные такси и паромы отойдут от причала в канун Нового года в 21:30, круиз будет продолжаться до 01:30. Путешествие на водных автобусах и лодках абра начнется в 22:30 и закончится в 01:30. Оснащенные кондиционером лодки абра отчаливают от станции Marina Mall (Dubai Marina), стоимость проезда составит 125 дирхамов (ориентировочно $34) для взрослых, дети до 2 лет могут прокатиться бесплатно.

Паромы отправляются от станций Marina Mall (Dubai Marina), Ghubaiba (Дубайская бухта) и Aquarium Marine (Шарджа). Проезд обойдется в 300 дирхамов (ориентировочно $80) для серебряного класса и 450 (ориентировочно $122) для золотого, для детей в возрасте от 2 до 10 лет предоставляется скидка 50%, дети до двух лет путешествуют бесплатно. Лодки абра отходят от Dubai Festival City, станций Jaddaf и Ghubaiba, стоимость проезда составляет 125 дирхамов (ориентировочно $34) для взрослых, детям до двух лет – бесплатно. Водное такси отправляется от станции Marina Mall Station (Dubai Marina), стоимость поездки – 450 дирхамов (ориентировочно $122) с человека и бесплатно для детей в возрасте до 2 лет. Аренда судна полностью обойдется в 4500 дирхамов (ориентировочно $1225).

Каждый год сотни тысяч людей приезжают в центр Дубая, чтобы воочию увидеть самое высокое здание в мире и разделить радость праздника. Еще в 2013 году посмотреть на шоу пришло 2 млн человек.