Windrose запускает рейс из Ивано-Франковска в Бухарест
10:53, 03 декабря 2019Новости туризма
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Цена на билет в одну сторону начинается от 2500 грн с учетом багажа.
Рейсы в Бухарест будут выполняться дважды в неделю \ wildcodeschool.com
С 27 декабря авиакомпания Windrose запустит рейсы по маршруту Ивано-Франковск - Бухарест.
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Полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам, сообщает ЦТС, ссылаясь на информацию перевозчика.
На маршруте будет задействован самолет Embraer 145. В аэропорт Отопени, как еще называют аэропорт столицы Румынии, самолет будет вылетать в 12:00, а прилетать в 13:15. Из Отопени вылет в 14:00, прилет в аэропорт Ивано-Франковска - в 15:30.
Цена перелета в одну сторону стартует от 2500 грн. Тариф учитывает багаж весом до 23 кг.
Один комплект лыжного снаряжения перевозится бесплатно в случае, если суммарный вес с багажом не превышает 23 кг.
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