На популярном украинском курорте из-за шторма затопило десятки баз отдыха (фото, видео)

Уровень воды на указанных объектах составляет от 0,5 до 1 м.

В пгт Кирилловка Запорожской области из-за штормовой погоды затоплены ориентировочно 30-40 баз отдыха.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

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«По состоянию на 11:00 22 ноября на территории пгт Кирилловка штормовая погода не стихает: усиление восточного ветра 20 м/с, порывы ветра до 28 м/с привели к повышению уровня воды на Федотовой косе. В настоящее время ориентировочно на 30-40 базах отдыха уровень воды составляет от 0,5 до 1 м. Базы отдыха не работают», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сегодня утром спасателям поступила информация о том, что двое охранников базы отдыха «Мечта» на Федотовой косе не могут самостоятельно покинуть базу, где уровень воды достигал от 50-80 см.

Прибывшие на место происшествия спасатели предоставили мужчине и женщине спецодежду, чтобы преодолеть расстояние до сухой поверхности. Их жизни ничего не угрожает.