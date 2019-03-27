Во всемирно известном музее Бельведер появится аудиогид на украинском языке

Отметим, что Бельведер - барочный дворцовый комплекс, один из крупнейших и богатейших своим собранием художественных музеев Европы.

Знаменитый венский музей Бельведер вскоре предложит аудиогид на украинском языке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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"С всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться о аудиогиде на украинском языке. Поздравляю всех украинских поклонников искусства", - отметил дипломат.

По словам Щербы, дальше будут проведены работы по записи аудиогида. Ожидается, что украиноязычное сопровождение заработает через 3-4 месяца.

Отметим, что Бельведер - барочный дворцовый комплекс, один из крупнейших и богатейших своим собранием художественных музеев Европы.