Во всемирно известном музее Бельведер появится аудиогид на украинском языке
10:44, 27 марта 2019Новости туризма
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Отметим, что Бельведер - барочный дворцовый комплекс, один из крупнейших и богатейших своим собранием художественных музеев Европы.
Ожидается, что украиноязычное сопровождение заработает через 3-4 месяца / Фото: belvedere.at
Знаменитый венский музей Бельведер вскоре предложит аудиогид на украинском языке.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.
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"С всемирно известным венским музеем Бельведер удалось договориться о аудиогиде на украинском языке. Поздравляю всех украинских поклонников искусства", - отметил дипломат.
По словам Щербы, дальше будут проведены работы по записи аудиогида. Ожидается, что украиноязычное сопровождение заработает через 3-4 месяца.
Отметим, что Бельведер - барочный дворцовый комплекс, один из крупнейших и богатейших своим собранием художественных музеев Европы.
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