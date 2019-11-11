Ryanair ввел "спасательный тариф" на маршруте Киев-Краков в связи с отменой подобных рейсов МАУ

МАУ объявила о прекращении регулярных рейсов между Киевом и Краковом с 14 января.

Лоукостер Ryanair объявил о продаже билетов по спасательному тарифу(rescue fares) в 10 евро на маршруте Киев-Краков, чтобы помочь пассажирам, которых затронуло решение МАУ отменить рейсы на данной линии с января 2020 года.

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Как сообщает Avianews, в заявлении компании говорится, что перелеты по спецтарифу будут доступны для бронирования до 14 ноября включительно. Вылет должен быть совершен в период с января по март 2020 года.

«Клиенты Ryanair могут по-прежнему получать самые низкие тарифы, самый низкий уровень выхлопов и наиболее надежный сервис на рейсах в Киев и из Киева. И мы запустили спасательные тарифы, чтобы помочь клиентам, поездки которых были затронуты решением МАУ отменить рейсы из Киева в Краков», — заявила представитель Ryanair Ольга Павленка.

Ryanair выполняет рейсы Киев-Краков пять раз в неделю. Лоу-кост летает из аэропорта Борисполь в аэропорт Балице.

Напомним, крупнейший в Украине авиаперевозчик, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 14 января 2020 года в рамках объявленной ранее оптимизации прекратит выполнять собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом (Польша).

Кроме того, произойдут изменения в расписании рейсов, соединяющих Киев и Бангкок (Таиланд) – с 16 ноября частотность полетов по маршруту будет снижена до трех еженедельных рейсов. Более того, начиная с 29 марта 2020 года и на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.