В разгар сезона в ОАЭ несколько отелей закрылись из-за разлива нефти (фото)

Гостиничная индустрия одного из эмиратов ОАЭ серьезно пострадала от разлива нефти.

Самый популярный пляж эмирата Фуджейра Al Aqah был закрыт после того, как на береговой линии были обнаружены следы разлива нефти.

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Кроме этого, из-за серьезного инцидента ряд отелей, расположенных близ пляжа, также прекратили работу.

Хотя вчера вода на пляже Al Aqah не была так загрязнена, как за день до этого, но на берегу остались черные пятна нефти. Муниципальные рабочие пытались очистить пляж от загрязнения, сообщает thenational.ae.

Пляж города Дибба в Фуджейре, расположенный примерно в 8 км к северу от места инцидента, также пострадал от разлива нефти. На скалах и камнях на берегу можно увидеть следы нефти.

На прошлой неделе города и курорты вдоль восточного побережья страны пострадали от наводнений в результате тропического циклона Киар. От сильных волн и шторма был частично разрушен отель Miramar Al Aqah Beach Resort.