В Одессу прибыли четыре корабля НАТО (фото, видео)

Планируется, что завтра их посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сегодня в Одессу с дружественным визитом прибыли четыре корабля, которые патрулируют Средиземное море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, в Одесский порт зашли румынский тральщик ROS Lt. Lupu Dinescu, испанский – ESPS Sella, итальянский ITS Numana и болгарский тральщик BGS Shkval.

Четыре указанных корабля ошвартовались у причала морского вокзала порта.

Как отметили в командовании Военно-морских сил ВСУ, визит иностранных военных кораблей проходит в рамках мероприятий НАТО в Украине.

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В частности, планируется, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-членов Альянса посетят корабли 2-й постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2).

Иностранные корабли пробудут в Одессе до 4 ноября.

Как сообщал УНИАН, визит Североатлантического совета в Украину начнется 30 октября из Одессы. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-членов Альянса посетят корабли 2-й постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2).

31 октября в Киеве Столтенберг будет председательствовать на встрече комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. В этот день генсек НАТО произнесет речь в Верховной Раде.