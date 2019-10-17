SkyUp запускает три маршрута со Львова: два внутренних и один международный

На линиях Львов-Харьков и Львов-Прага полеты будут выполняться два раза в неделю.

SkyUp 17 октября запускает три новых маршрута из Львова, два из которых являются внутренними.

Авиакомпания будет летать из Львова в Киев, Харьков и Прагу. Рейсы Львов-Киев будут первоначально выполняться два раза в неделю с постепенным увеличением до четырех в неделю. В ноябре SkyUp временно увеличит частоту до пяти в неделю, пишет Avianews.com.

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На линиях Львов-Харьков и Львов-Прага полеты будут выполняться два раза в неделю. Два этих направления являются новыми для аэропорта Львов, тогда как на линии Львов-Киев также присутствуют МАУ и «Мотор Сич».

В случае с линией Львов-Харьков время в пути сократится до 1 часа 50 минут, тогда как полеты с пересадкой в Киеве занимают 3 часа 40 минут. Самый скоростной поезд преодолевает расстояние между Львовом и Харьковом за 13 часов 35 минут.

«Мы продолжим дальше развивать внутренние сообщения, поскольку это один из приоритетных направлений нашей стратегии», — заявил гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.

Цена авиабилетов по безбагажным тарифам на рейсы Львов-Киев и Львов-Харьков начинается от 500 грн в одну сторону, на рейсы Львов-Прага — от 1300 грн в одну сторону.