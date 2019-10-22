Подземная ловушка: в Испании спасли спелеологов, застрявших в пещерах (видео)
13:05, 22 октября 2019Новости туризма
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Неожиданное наводнение заставило ученых изменить маршрут.
В Испании спасли четырех португальских спелеологов, застрявших в пещерах
В Испании спасли четырех португальских спелеологов, застрявших в пещерах.
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Мужчины спускались в пещеры уже не впервые, и неожиданное наводнение заставило их изменить маршрут. Как только они исчезли с радаров, их бросились искать спасатели. Нашли быстро, но добраться долгое время не могли из-за высокого уровня воды в пещерах. Он спадал очень медленно, на 10 сантиметров в час.
Спелеологи не пострадали. Как только проход стал свободным, спасатели помогли им выбраться.
Как ранее сообщал УНИАН, на Закарпатье пес спас жизнь мужчине.
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