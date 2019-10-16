"Укрзализныця" планирует в 2020 году запустить Wi-Fi в поездах "Интерсити"

Реализовывать проект начнут с Центрального вокзала в Киеве.

Акционерная компания «Укрзализныця» планирует в течение следующего года запустить Wi-Fi в поездах «Интерсити».

Читайте также"Настоящий шок": в люксовом вагоне "Рахов – Киев" нашли клопов с кровью (фото)Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Мы сейчас работаем над внедрением Wi-Fi в поездах «Интерсити». Мы начнем с Киевского вокзала. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем с похожей моделью запустить его в поездах «Интерсити», – сказал он.

Кравцов отметил, что реализовать Wi-Fi в поездах «Интерсити» планируется в течение следующего года.

Ранее Кравцов заявил, что для запуска Wi-Fi в поездах «Интерсити» и на Центральном вокзале компания будет искать частного инвестора, зарабатывать на рекламе и услугах.

Как сообщал УНИАН, в «Укрзализныце» пообещали запустить в аэропорт «Борисполь» дополнительный поезд украинского производства.