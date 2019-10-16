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"Укрзализныця" планирует в 2020 году запустить Wi-Fi в поездах "Интерсити"

15:28, 16 октября 2019
Новости туризма
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Для запуска Wi-Fi компания будет искать инвестора, зарабатывать на рекламе и услугах / фото УНИАН

Читайте также"Настоящий шок": в люксовом вагоне "Рахов – Киев" нашли клопов с кровью (фото)Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Мы сейчас работаем над внедрением Wi-Fi в поездах «Интерсити». Мы начнем с Киевского вокзала. После реализации проекта по Киевскому вокзалу, в зависимости от результатов, планируем с похожей моделью запустить его в поездах «Интерсити», – сказал он.

Кравцов отметил, что реализовать Wi-Fi в поездах «Интерсити» планируется в течение следующего года.

Ранее Кравцов заявил, что для запуска Wi-Fi в поездах «Интерсити» и на Центральном вокзале компания будет искать частного инвестора, зарабатывать на рекламе и услугах.

Как сообщал УНИАН, в «Укрзализныце» пообещали запустить в аэропорт «Борисполь» дополнительный поезд украинского производства.

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Теги: #Укрзализныця#Wi-Fi