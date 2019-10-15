Ryanair следующим летом откроет 18 новых маршрутов из Украины в Европу

Кроме того, авиакомпания планирует в следующем году увеличить объем пассажиропотока из Украины на 33% - до более 2 миллионов человек.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair в летнюю навигацию 2020 года запустит 18 новых авиамаршрутов из Украины в ряд европейских городов.

Об этом сообщил на брифинге коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайан.

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"Относительно планов в Украине в 2020 году, мы планируем увеличить объем авиаперевозок на 33% уже из пяти аэропортов - Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона. В следующем году у нас будет уже 43 маршрута, 18 из которых будут новыми, включая новые маршруты в Испанию, Германию, Польшу и новую страну, с которой Ryanair соединит Украину, – Венгрию. В следующем году мы планируем перевезти более 2 млн пассажиров и важно, что такой объем обеспечит создание 1,5 тыс. рабочих мест в украинских аэропортах", - сообщил О'Брайан.

Он также добавил, что сегодня действуют акционные тарифы на 43 маршрута из Украины в Европу от 16,99 евро.

Ранее лоукост-авиакомпания Ryanair анонсировала запуск с 21 декабря текущего года рейсов из аэропорта Херсон в польский город Краков.

Справка УНИАН. Ирландский лоукостер авиакомпания Ryanair выполняет более 1800 рейсов ежедневно из около 100 пунктов вылета более чем в 200 пунктов назначения.