Стало известно, со сколькими странами у Украины сейчас безвиз

По состоянию на 1 октября 2019 года украинцы могут ездить без виз или с оформлением визы по прибытию в 126 стран мира.

Украина в четвертом квартале 2019 года поднялась на одну строчку в рейтинге паспортов мира, и теперь занимает 43-е место. В то же время за три месяца количество безвизовых стран осталось прежним – 126 направлений. Таким образом, изменение позиции произошло за счет движения других государств в рейтинге.

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Об этом свидетельствуют данные опубликованного 1 октября 2019 года компанией Henley & Partners обновленного Индекс паспортов, который отражает изменения в безвизовом режиме стран мира в четвертом квартале 2019 года.

В то же время тройка лидеров рейтинга за три месяца не изменилась. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур. Паспорта этих стран позволяют посещать без визы 190 направлений из 227 возможных. Второе место разделили Германия, Финляндия и Южная Корея – 188 безвизовых стран. На третьей строчке по-прежнему Дания, Италия и Люксембург – 187 направлений. Великобритания и США все так же на 6-м месте – самом низком с 2010-го года. В 2014-м году обе страны занимали 1-е место в рейтинге.

Наиболее успешными три месяца стали для Объединенных Арабских Эмиратов. Страна поднялась на рекордные пять строчек, получив безвизовый доступ в ряд африканских стран. Сейчас ОАЭ занимают 15-е место (172 направлений).

Мальта и Кипр, которые известны программами получения гражданства через инвестиции, улучшили свои показатели. Граждане Мальты могут посещать без визы 183 страны мира. Кипр разделил 14-е место с Монако – 173 страны.

Афганистан находится на последнем 107-м месте Индекса с безвизовым доступом в 25 стран.

Индекс паспортов компании Henley & Partners, ранее известный как Индекс визовых ограничений (переименован в 2018 году), представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Индекс издается с 2006 года в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), которая поддерживает самую большую в мире базу туристической информации.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Кабмине назвали страны, с которыми планируется подписать безвиз для украинцев в ближайшие 5 лет.