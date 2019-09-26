Forbes: Чернобыль среди самых страшных туристических направлений мира

Издание составило список самых мрачных мест, куда едут так называемые «темные» туристы со всего мира.

Так называемый «темный» туризм подразумевает поездки в места, которые исторически ассоциируются со смертями и трагедиями. Интересно, что такое мрачное определение в последнее время было расширено за счет исторического значения таких или других точек на планете, которые привлекают туристов со всех уголков. А не только страшное прошлое мест, переполненных памятью о страданиях.

Впрочем, несмотря на то, почему люди посещают такие места, «темный» туризм сейчас на подъеме, пишет Forbes. А телевизионные шоу, такие как сериал «Чернобыль», только усиливают интерес путешественников к точкам со страшным прошлым.

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Собственно, город-призрак в Украине Припять вот-вот станет туристическим хитом 2019 года. Поэтому издание решило составить список главных направлений в мире, куда «темные» путешественники едут, пытаясь понять или почтить жертв больших трагедий.

Город Припять вошло в список. Издание напоминает, что трагедия города связана с худшей в истории ядерной катастрофой, которая произошла за Железным занавесом 25-26 апреля в реакторе Чернобыльской АЭС неподалеку. Последствия тех событий до сих пор очевидны. Ученые оценивают, что пройдет около 20 тысяч лет, прежде чем зона отчуждения снова станет пригодной для жизни.

«Но это не означает, что нельзя на все посмотреть своими глазами в рамках тщательно спланированного и проведенного тура по городу и окрестностям, пытаясь понять последствия. Главный совет: если вы не видели сериал до путешествия, возможно лучше подождать», - пишет Forbes.

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Издание также советует тщательно изучить и соблюдать правила поведения в Чернобыле. Потому что они разработаны для того, чтобы путешественники зоной не отравились радиацией. А вообще в Чернобыльскую зону можно ездить круглый год.

Кроме места ядерной катастрофы в Украине Forbes включил в список главных направлений для «темного» туризма Мемориал 11 сентября в Нью-Йорке, который посвящен гибели 2977 человек в время терактов 2001 года. Также сюда был занесен бывший нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Польше, в котором во времена Холокоста были убиты 1,1 миллиона мужчин, женщин и детей, первая жертва ядерной бомбардировки город Хиросима в Японии, мемориал геноцида Мурамби в Руанде, федеральная тюрьма «Алькатрас» в США, руины города Помпеи и поле смерти Чоенг-Ек в Камбодже.