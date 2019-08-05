"Чернобыль" и "Дрянь": в США назвали лучшие сериалы года

Черная комедия Фиби Уоллер-Бридж получила три награды из 12 возможных.

Черная комедия "Дрянь" и историческая драма "Чернобыль" стали триумфаторами 35-й премии Ассоциации телекритиков США.

Список победителей во всех 12 номинациях опубликовало издание The Hollywood Reporter, пишет 112.ua.

Проект британской актрисы и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж единственный удостоился сразу нескольких наград, получив три статуэтки и не проиграв таким образом ни одной номинации. Второй сезон "Дряни" признали "Лучшей программой года", "Лучшей комедией", а Уоллер-Бридж, которая написала сценарий и исполнила главную роль, отметили за "Лучшую актерскую работу в комедии".

Читайте такжеСтало известно, будет ли второй сезон сериала "Чернобыль" от НВО

Полный список победителей выглядит так:

Лучшая актерская работа в драме – Мишель Уильямс, "Фосси/Вердон" (FX)

Лучшая актерская работа в комедии – Фиби Уоллер-Бридж, "Дрянь" (Amazon)

Лучшая новостная или информационная программа – "Покидая Неверленд" (HBO)

Лучшее реалити – Queer Eye (Netflix)

Лучшая детская программа – "Артур" (PBS Kids)

Лучшая программа скетчей или шоу в жанре варьете – "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)

Лучшая новая программа – "Жизни матрешки" (Netflix)

Лучший телефильм или мини-сериал – "Чернобыль" (HBO)

Лучшая драма – "Лучше звоните Солу" (АМС)

Лучшая комедия – "Дрянь" (Amazon)

Программа года – "Дрянь" (Amazon)

Премия за достижения в карьере – Дэвид Милч, сценарист и телепродюсер, создатель таких телесериалов, как "Полиция Нью-Йорка", "Дэдвуд", "Удача", неоднократный лауреат премии "Эмми"

Премия за наследие – "Дэдвуд" (HBO)

Напомним, что "Чернобыль" стал одним из лидеров по количеству номинаций на премию "Эмми-2019". Сериал о взрыве на украинской атомной станции претендует сразу на 19 статуэток, в том числе как "Лучший мини-сериал". При этом автор "Игры престолов" – абсолютного рекордсмена по количеству номинаций в этом году (32) – писатель Джордж Мартин заявил, что "Чернобыль" настолько хорош, что достоин "грузовика "Эмми".