Лоукостер SkyUp будет летать в Тель-Авив из Львова и Запорожья

Рейсы будут выполняться с ноября-декабря 2019 года, цены на билеты стартуют от 2400 гривень в одну сторону без багажа.

Украинский лоукостер SkyUp Airlines анонсировал регулярные рейсы из Львова и Запорожья в Тель-Авив (Израиль).

Читайте такжеЛоукостер SkyUp запустит новые рейсы в Арабские Эмираты из трех городов Украины

Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Рейсы из Львова в Тель-Авив и обратно будут выполняться с 24 ноября 2019 года по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 2 402 гривень в одну сторону.

Регулярные авиаперевозки между Запорожьем и Тель-Авивом будут выполняться с 5 декабря 2019 года по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов – от 2 377 гривень в одну сторону.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании. Указанная выше стоимость билета актуальна на момент публикации в один конец без багажа.

«В Тель-Авиве советуем прогуляться по красивой набережной, посетить древний порт Яффо и попробовать вкусную шакшуку. Да и до достопримечательностей Иерусалима, отсюда рукой подать – всего 60 км», – добавляют в пресс-службе авиакомпании.

Кстати, советы от местных о том, что обязательно следует увидеть в Тель-Авиве, читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.

Первые чартерные полеты авиакомпании SkyUp состоялись в 2018 году, а в конце декабря она запустила регулярные рейсы.