В Европе становится популярным туристический "геокешинг" (видео)

Цели выиграть у игры нет, есть сам процесс.

В Европе среди взрослых становится популярным так называемый "геокешинг".

Об этом говорится в сюжете 1+1.

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"Геокешинг" или поисковый туризм заключается в поиске затерянных сокровищ путешественников, которые оставляют координаты вещей в интернете.

Однако тот, кто найдет тайник, забирать содержимое не может, но должен расписаться, что его видел.

По словам украинского "геокешера", цели выиграть у игры нет, есть сам процесс.

В Украине на сегодня около тысячи тайников, тогда как в Польше таких 30 тысяч, а в Германии – более 300 тысяч.

Журналисты объясняют, что "геокешинг" требует дополнительных финансов и возможности путешествовать.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Uzbekistan Airways с 5 октября запустит прямые рейсы по маршруту Ташкент – Киев.