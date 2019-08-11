В Лондоне открыли первый пятизвездочный бесплатный отель для растений (видео)
В Лондоне открыли первый пятизвездочный бесплатный отель для растений.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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«Просторные номера, спа-процедуры, климат-контроль и питание «все включено». И все это безвозмездно», - говорится в сюжете.
В отеле 100 номеров - есть светлые и солнечные, есть полутемные. На время отпуска или командировки здесь можно оставить как маленькую сенполию, так и большую пальму.
Работники советуют добавить еще и коротенькую записку с пожеланиями: сколько раз поливать растение, нужны ли ему удобрения и тому подобное.
Деньги с хозяев владельцы отеля не принимают. Единственное их требование – своевременно бронировать номер.
Как сообщал УНИАН, в комплексе тематических парков Dubai Parks and Resorts, в 2020 году откроется первый на Ближнем Востоке отель Legoland.